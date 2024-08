A Varese una mostra dedicata alla nave di Emergency “Life Support”

Dal 30 agosto i locali della Parrocchia Kolbe di Varese, in viale Aguggiari 140, ospitano una mostra fotografica per conoscere da vicino le attività della nave di Emergency che opera per il salvataggio delle vite in mare. Le storie dei naufraghi soccorsi, raccontate attraverso le immagini scattate dai fotografi che hanno partecipato alle missioni Life Support. Per i visitatori, la possibilità di vivere un’esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale.

«Tre anni fa ci lasciava Gino Strada, il fondatore di Emergency, il dottor Gino, come lo chiamavano le persone la cui strada, omen nomen, si è incrociata con la sua nei luoghi nei quali ha operato. Una strada che Emergency continua a percorrere caparbiamente tra mille e mille difficoltà – spiegano gli organizzatori -. Lungo questa strada i cartelli indicano come mete: diritti uguali per tutti; pace; solidarietà. Obiettivi che Emergency persegue offrendo cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà, promuovendo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani; sostenendo pienamente i principi di umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza e imperativo umanitario. Qualche mese dopo la sua morte, il 21 novembre 2021, a Milano, al teatro Dal Verme, si tenne una serata in ricordo di Gino Strada: fu intitolata: ”Non esistono scommesse impossibili”, proposizione che lui ed Emergency hanno dimostrato e dimostrano essere vera. Ecco: l’ultima scommessa che Gino Strada lanciò fu quella di far sì che anche Emergency potesse operare lungo le rotte della morte che donne e uomini, bambine e bambini sono costretti a percorrere per sfuggire a guerre, fame, calamità naturali e sevizie di ogni genere. Allora Emergency arma una sua nave, la chiama: Life support. Sulla sua fiancata è una scritta: “I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi”».

«Così ai progetti attivi in Afghanistan, Iraq, Italia, Sierra Leone, Sudan, Uganda dove Emergency offre cure gratuite e di qualità nei propri ospedali, posti di primo soccorso, centri sanitari, centri pediatrici, centri per la riabilitazione, centri di maternità, ambulatori fissi e mobili, in Eritrea dove opera per dare supporto alle attività dell’ambulatorio cardiologico dell’Orotta Medical Hospital di Asmara, si è aggiunto progetto S.a.R., con il quale Emergency vuol rinnovare l’impegno a favore di chi non vede riconosciuti né tutelati i propri diritti, primo fra tutti il diritto alla vita; è operativo dal dicembre 2022 ed è parso necessario davanti all’evidenza di una situazione sempre più letale per le migliaia di persone che ogni giorno partono dalle coste africane – prosegue la nota -. Basti questo dato: l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) stima siano oltre 22mila le persone morte o disperse dal 2014 lungo queste rotte della disperazione. Ad oggi la nave ha tratto in salvo in 23 missioni ca. 2mila persone. Il Gruppo volontari Emergency di Varese grazie all’interessamento dell’Associazione Voce e del Gruppo parrocchiale “Ero forestiero” che dà accoglienza ad alcuni migranti di Varese insieme alla Cooperativa Intrecci e con la collaborazione di volontari di altri Gruppi territoriali del Varesotto e del Gruppo Ticino esporrà presso i locali della Parrocchia Kolbe di Varese, in viale Aguggiari 140, una mostra fotografica che illustra l’attività della nave. Per chi lo volesse sarà inoltre possibile “salire a bordo” grazie a dispositivi multimediali».

La mostra sarà inaugurata venerdì 30 agosto alle ore 18.45 e sarà visitabile fino all’8 settembre con i seguenti orari: le domeniche dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20; in settimana dalle ore 16 alle 20.