Acqua non potabile all’Isola dei Pescatori, il sindaco di Stresa ordina il divieto

All‘Isola dei Pescatori nel primo weekend di agosto è scattato anche il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili, se non preceduto dalla bollitura, prima del consumo.

(Foto di Report di volo)

Il sindaco di Stresa Marcella Severino ha infatti firmato l’ordinanza, la cui validità fa riferimento limitatamente all’Isola sul Lago Maggiore e che si protrarrà fino a quando le analisi da parte dell’Asl Vco non restituiranno nuovamente un risultato soddisfacente e rientrante nei parametri di potabilità: la richiesta di adottare l’ordinanza è arrivata negli scorsi giorni dal Dipartimento di Prevenzione Igiene degli alimenti e della Nutrizione dopo gli esiti delle analisi effettuate su campioni di acqua potabile prelevati il 29 Luglio.

Esiti – si legge nell’ordinanza dell’amministrazione – «che non hanno soddisfano i requisiti minimi previsti dal D.lgs 18/2023 del 23/02/2023, da cui risulta che l’acqua non è potabile. Con la medesima comunicazione, l’Asl Vco ha chiesto al Sindaco del Comune di Stresa di adottare specifica ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua esaminata per scopi potabili se non previa bollitura».

BAR E RISTORANTI RIMANGONO APERTI

Nel pieno della stagione estiva, a praticamente dieci giorni da ferragosto, la non potabilità dell’acqua sicuramente rappresenta un disagio per uno dei luoghi più caratteristici del Verbano, anche se questo naturalmente non ferma l’attività di bar e ristoranti che comunque rimarranno aperti e sottolineano la regolarità della stagione turistica, dal momento che la maggior parte degli esercenti serve ai tavoli acqua in bottiglia.