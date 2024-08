Acqua torbida dal rubinetto a Biandronno, nessun pericolo per la salute

Disservizi sulla rete idrica di Biandronno, Alfa al lavoro: è accaduto ieri sera (27 agosto). Immediato l’intervento dei tecnici. Il fenomeno si è verificato solo in alcune vie del paese ed è stato provocato dal concomitarsi di più fattori: prima di tutto un intervento di pulizia straordinaria di una sorgente che serve il paese, realizzato da Alfa durante lo scorso week-end; a seguire, dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio nelle scorse ore e che ha trasportato dei piccoli residui di materiale fangoso in parte della rete comunale.

«E’ tutto sotto controllo e, grazie al pronto intervento del Gestore Idrico, nel giro di poche ore la situazione è tornata regolare»,

afferma il sindaco Massimo Porotti.

«Non si è verificata nessuna situazione di pericolo per la salute – dicono da Alfa -. Preghiamo i cittadini di segnalarci episodi anomali come quello che si è verificato in questi giorni telefonando immediatamente al nostro pronto intervento, attivo 24 ore su 24, al numero 800434431».