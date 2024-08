Addio a Monsignor Antonio Paganini, per più di 30 anni parroco tra Gallarate e Somma Lombardo

Si è spento questa mattina (17 agosto) Mons. Antonio Paganini, per tanti anni parroco a Gallarate e Somma Lombardo.

Dal 1969 al 1977 è stato parroco a Madonna in Campagna a Gallarate, per poi passare per 20 anni prevosto a Somma Lombardo, fino al 1996.

L’allora Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano, lo trasferì a Erba, nel Comasco, dove fu parroco di Santa Maria Nascente fino al 2008, attraversando anche gli anni della strage ai danni di Raffaella Castagna e il figlio Youssuf, la madre di lei, Paola, e della vicina di casa Valeria Cherubini per cui sono in carcere, condannati dopo tre gradi di giudizio, Rosa Bazzi e Olindo Romano, riconosciuti colpevoli degli omicidi.

Successivamente venne trasferito nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano come Canonico della stessa. Lo scorso anno aveva festeggiato i 70 anni di ordinazione sacerdotale, ricevuta insieme a don Romano Meroni, parroco per 67 anni a Sesona di Sesto Calende, scomparso lo scorso 29 dicembre 2023.