Addio al signor Boragno, la figlia Francesca: “Se n’è andato nella sua amata terra”

«Un guerriero che ha deposto le armi e lo ha fatto nel suo borgo d’origine». Carlo Boragno è scomparso nella notte di domenica 18 agosto, all’età di 96 anni, nella sua amata Liguria, circondato all’affetto dei suoi cari e della figlia Francesca, il cui nome è legato alla storica libreria di Busto Arsizio.

«Ti ho avuto accanto sempre sino a questa notte che ti sei addormentato sereno per sempre. Nel luogo dove sei nato… che ti ha forgiato e reso l’uomo unico che sei stato per noi tutti», scrive sulla sua pagina Facebook per darne l’annuncio.

Carlo Boragno è scomparso a Boragni, borgo dell’entroterra sopra Finale Ligure che porta il nome di famiglia. «È sempre stato una roccia, per tutti noi. Da giovane partì da questo paesino per andare a Milano in cerca di fortuna. La sua vita cambiò quando incontrò mia madre su una rotonda sul mare. A quel punto venne a vivere a Busto Arsizio e quando mia madre morì continuò a portare avanti la cartolibreria della sua famiglia. Da lì è nata poi la libreria e poi il resto». Carlo Boragno lascia i figli Francesca, Mario e Lodovico e gli adorati nipoti.

«Lo abbiamo accompagnato fino alla fine ed è mancato nella sua terra serenamente. Ringrazio tutti per l’affetto e i tanti messaggi di cordoglio». I funerali di Carlo Boragno si terranno nella giornata di lunedì 19 agosto, alle 11, nella chiesa di San Lorenzo a Orco Feglino. Poi tornerà a Busto, per riposare accanto alla moglie Anna.

La redazione di VareseNews porge le sue sentite condoglianze alla famiglia.