“Aiutiamo i gatti delle colonie feline che vivono in città”: l’appello dell’Enpa di Saronno

Sono 108 ad oggi i donatori che hanno aderito al progetto “Uno, nessuno, centomila” dell’Enpa di Saronno per sterilizzare 50 gatti nelle tante colonie feline di Saronno e combattere così il fenomeno del randagismo.

La raccolta fondi, che ha fissato l’obiettivo a 5mila euro, è stata raggiunta all’80%, ma se non si arriverà a completare l’obiettivo entro il 22 agosto tutte le donazioni verranno restituite ai benefattori. Da qui l’appello dell’Enpa di Saronno, che chiede di unire tutte le forze per arrivare, anche tramite piccole donazioni, a completare la raccolta fondi.

«Siamo un gruppo di 40 volontari appassionati che si impegna ogni giorno per fare la differenza nella vita degli animali e delle persone nella nostra comunità – dicono le responsabili della sezione Enpa di Saronno – Da oltre trent’anni siamo impegnati nel salvataggio e nella tutela di tutti gli animali e gestiamo un gattile a Saronno, oltre a prenderci cura delle colonie feline locali. Nel 2023, abbiamo fatto adottare più di 120 gatti e salvato decine di altri animali tra cui conigli, ricci, pipistrelli, cavie e rospi».

La campagna di sterilizzazione è fondamentale per contenere il fenomeno del randagismo e garantire il benessere dei gatti. Solo a Saronno ci sono 42 colonie feline registrate: «Pensate a quante colonie possono esserci nei 130 comuni in provincia di Varese – dicono le volontarie – Inoltre con i soldi della raccolta fondi potremo aiutare famiglie in difficoltà che non riescono a coprire le spese veterinarie dei propri amici a quattro zampe, assicurando che nessun animale domestico venga trascurato per mancanza di risorse. Ogni donazione, grande o piccola, fa la differenza. Aiutateci a raggiungere il nostro obiettivo entro il 22 agosto e farete parte con noi di una missione importante per la salute e il benessere di questi animali».

La raccolta fondi è sulla piattaforma Ideaginger dell’Associazione Ginger, realtà non profit impegnata dal 2013 a promuovere la cultura e le buone pratiche del crowdfunding.

Per donare potete cliccare qui