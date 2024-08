Asd Più Tennis, da oltre 30 anni a Besozzo una garanzia di esperienza e serietà

Sinner, Musetti, Paolini ma anche Berrettini, Errani e il “nostro” Mattia Bellucci. Il mondo del tennis italiano sta vivendo un periodo davvero positivo e questo fa da traino per tutto il movimento. Ecco perché VareseNews ha lanciato il progetto “TennisVn”, raccontando come la disciplina di vive e si sviluppa nel nostro territorio, partendo dall’attività quotidiana.

Galleria fotografica Asd Più Tennis Besozzo 4 di 6

Da più di 30 anni a Besozzo il tennis ha la garanzia della scuola Asd Più Tennis. Nel centro sportivo di via Milano, il responsabile tecnico Ivan Vecchi gestisce le attività sui due campi in sintetico, dei quali uno al coperto.

Attualmente la scuola conta circa 80 allievi tra adulti e bambini – dai 6 anni – con l’attività propedeutica. Oltre al centro di Besozzo, la Più Tennis ha un accordo di lunga data con la Aurora Induno (leggi qui).

«Con Induno Olona – spiega Ivan Vecchi – c’è una proficua collaborazione che con il tempo si è sempre più consolidata. In passato abbiamo avuto anche altre partnership ma al momento ci concentriamo su Besozzo e Induno per fornire ai nostri atleti il servizio migliore possibile».

«Negli anni – prosegue Vecchi – abbiamo apportato diverse innovazioni per il mondo del tennis, soprattutto giovanile con varianti al gioco classico come il circuito baby tennis con il campo adattato in dimensioni a seconda dell’età e del livello. Anche il Junior Tennis Tour, in collaborazione con altre scuole tennis del territorio, un circuito promozionale per le nostre attività».

Nei prossimi giorni sono previsti degli open day: a Aurora Induno appuntamento per tre sabati: 31 agosto, 7 e 14 settembre. A Besozzo si potrà provare nelle settimane dal 9 al 13 e dal 16 al 20 settembre.

Per informazioni: 339 891 3270