Auto ribaltata a Cunardo, soccorsi tre ventenni

Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza questa sera, martedì 6 agosto, a Cunardo. Intorno alle ore 18:50, una chiamata ha segnalato il ribaltamento di un’autovettura sulla strada provinciale SP 43, all’altezza di via Luinese.

L’incidente ha coinvolto tre giovani, due dei quali di 22 anni e uno di 20 anni, che fortunatamente hanno riportato soltanto ferite lievi. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha permesso di evitare gravi conseguenze.

I vigili del fuoco di Varese, allertati alle 19, sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente per assicurare la sicurezza dell’area e aiutare nel recupero del veicolo ribaltato. Anche i Carabinieri di Luino sono stati coinvolti nell’operazione per stabilire le cause dell’incidente.