Come raggiungere la Festa della Montagna, Autolinee Varesine: “Ultima corsa alle 24.00″

Dal 9 al 15 agosto, al Campo dei Fiori si tiene la consueta Festa della Montagna organizzata dal gruppo Alpini di Varese. In una nota Autolinee Varesine spiega che la Festa della Montagna potrà essere raggiunta esclusivamente con i mezzi pubblici, ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, delle moto e delle biciclette che potranno salire liberamente. (nota che proponiamo a seguito di alcuni problemi nella tarda serata di sabato segnalati da alcuni lettori di varesenews)

Il servizio navette sarà attivo per tutta la durata della Festa dalle ore 10.00 alle 24.00 con partenza di fronte a piazzale Gramsci (Palasport/via Manin).

Tra piazzale Gramsci e piazzale De Gasperi (stadio) sono attivi ampi parcheggi gratuiti.

Prima partenza: ore 10.00.

Ultima navetta in discesa: ore 24.00.

Frequenza: corse ogni 20 o 30 minuti, a seconda della fascia oraria.

Costo del biglietto: 3.20 Euro che comprende andata e ritorno. Biglietti acquistabili alla partenza, oppure presso le casse della Festa, o anche presso l’unica fermata intermedia (bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori).

Utilizzabili gli abbonamenti urbani o integrati in corso di validità sulla tessera “Muoversi a Varese”.

Info sul programma della Festa: https://www.festadellamontagna.it/#hero

Nelle giornate del 14 e del 15 agosto, il servizio sarà ulteriormente potenziato.

NB: si ricorda che la linea C prevede deviazione da piazzale Gramsci/via Manin solo alla domenica pomeriggio e nell’intera giornata del 15 agosto; in altri orari, se dal centro città si vuole raggiungere via Manin, è necessario utilizzare la linea E-Palasport, P-Velate o Z-Bregazzana.