Da Cardano il nuovo brano pop di Aggie: ecco “Heartbreak County”

A qualche tempo dal suo ultimo singolo Gironi, Aggie ritorna con un nuovo brano intitolato Heartbreak County, in uscita martedì 20 agosto 2024 in distribuzione Believe.

Pubblicato proprio il giorno del compleanno dell’artista, Heartbreak County è un pezzo in stile pop cantato in inglese e in italiano. Descrive il tentativo di Aggie di far funzionare un rapporto con una persona estremamente creativa, presa da tutto tranne che, evidentemente, da lei.

“È un brano con un testo un po’ triste, ma liberatorio, contrasta con il beat allegro che ti fa venire voglia di ballare”, dice l’artista di Cardano al campo, all’anagrafe Agnese Tomasini, classe 1996. “Cristallizza il sentimento di quando ti rendi conto di essere una gran sottona e ti va bene così, preferisci accettarti e ballarci sù, piuttosto che restarci male per qualcuno che ci impiega giorni a rispondere ai tuoi messaggi”.