Èqualafesta: i tavoli per il clima e per la pace insieme a Germignaga “per un mondo più sostenibile”

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Anche quest’anno, immancabile ed attesa, Èqualafesta arriva al Boschetto di Germignaga tra sabato 24 agosto e domenica 25 agosto. Il tema di quest’anno è “Chi non integra….disintegra”.

Per tutta la domenica, sotto gli stessi gazebo, avremo il Tavolo per il Clima di Luino ed il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano: una grande occasione per parlare di clima e di pace nella consapevolezza che per affrontare la crisi climatica occorre unirsi per trovare una soluzione comune e non dividersi con guerre assurde che provocano solo distruzione, inquinamento e perdite umane.

Venite a trovarci: faremo giochi ove, partendo da uno spunto, occorrerà risolvere l’enigma legato ai cambiamenti climatici; avremo un quiz sulla pace per grandi e piccini e tante altre attività. Vi spiegheremo inoltre la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, costituita il 27 giugno con lo scopo di unire cittadini, piccole e medie imprese e amministrazioni locali per consumare e condividere localmente l’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile: un innovativo modello energetico per sviluppare la produzione di energia pulita, ridurre le emissioni di CO2 e contrastare la povertà energetica.

Parleremo anche di inquinamento ed in particolare di quali inquinanti sono presenti nel nostro Lago Maggiore: un argomento di grande importanza che il Tavolo per il Clima di Luino affronterà nei prossimi mesi per dare una corretta informazione alla popolazione.

Ma la novità di quest’anno, in linea con il tema di Èqualafesta 2024, è certamente l’evento “I Libri Parlanti raccontano”, un nuovo modo per conoscere le storie di persone venute da lontano e che si sono integrate nel nostro territorio. Troverete le copertine dei Libri Parlanti e potrete scegliere la storia che più vi interessa: un viaggio avventuroso, le speranze di una madre, le esperienze di un guerriero Masai, i sogni di un ragazzo diventati realtà ed altre storie. Vi siederete davanti al Libro Parlante che vi racconterà le pagine della sua vita e voi potrete viverle con lui facendo anche domande su aspetti significativi della loro vita, ma potrebbero esserci anche pagine non ancora scritte.

Troverete poi i volontari dello Sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento del Luinese che dall’inizio del 2024 accolgono persone in difficoltà, aiutandole a risolvere problemi con le strutture pubbliche e nella ricerca di un lavoro per una vita più dignitosa. È una concreta azione di pace volta a favorire l’integrazione, a ridurre le disuguaglianze e le situazioni di disagio. Non poteva mancare la Stoviglioteca: un bellissimo progetto del Tavolo per il Clima volto a ridurre il consumo delle plastiche monouso. Sono piatti, bicchieri, bicchierini del caffè, posate, vassoi, ciotole, caraffe, tovaglie che si possono prenotare per organizzare feste e compleanni senza poi buttare la plastica: sono infatti stoviglie di plastica riutilizzabile, coloratissime e lavabili in lavastoviglie.

Insomma noi ce la metteremo tutta per passare una domenica di approfondimento e di divertimento, a voi non resta che venire a trovarci al Boschetto di Germignaga. Vi aspettiamo