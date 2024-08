Fagnano Olona dà l’addio a Giorgio Noris, 18 anni, morto in Sardegna

Il momento del dolore che non finisce, perché è così che succede quando una comunità patisce la perdita di un suo giovane appartenente. Un ragazzo conosciuto e benvoluto non solo da chi viveva con lui, naturalmente i parenti più stretti ma anche i vicini di casa e i conoscenti, dal momento che Giorgio Noris, 18 anni, aveva amici anche in altri centri della zona della Valle Olona.

È quanto succede nei piccoli centri che costellano la provincia, l’abitudine a non fermarsi, a seguire amicizie che portano nel paese vicino, nella frazione dove si conoscono altre compagnie, e ci si va in vacanza.

Proprio come avvenuto alla giovanissima vittima che per la prima volta era in un viaggio di piacere e svago da solo, con gli amici del paese di Gornate Olona a Cala Girgolu a San Teodoro (in provincia di Sassari), dove il malore l’ha colto mentre era in acqua, senza lasciargli scampo.

Il ritrovo, per tutti, è stato alla chiesa di San Gaudenzio, a Fagnano Olona dovenel primo pomeriggio di lunedì è stata celebrata la messa di suffragio. Un momento in cui, come si accennava, la comunità è stata vicina alla famiglia che ha subito un altro grave lutto in questi giorni, la scomparsa del nonno del ragazzo, Silvano Taddeo, che non ha retto al dolore di una così grave perdita.