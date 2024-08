Un nuovo lutto colpisce la famiglia di Giorgio Noris, scomparso anche il nonno Silvano Taddeo

Una tragedia nella tragedia quella che ha colpito la famiglia di Giorgio Noris (nella foto), il giovane di 19 anni di Fagnano Olona morto il 26 luglio scorso in Sardegna dove stava trascorrendo le vacanze. Un altro lutto ha colpito la famiglia con la scomparsa, poco dopo aver appreso la notizia, del nonno Silvano Taddeo.

I funerali di Taddeo, 89 anni, di Ispra avranno luogo venerdì 2 Agosto alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Ospra dove prima della funzione, alle ore 10, verrà recitato il rosario.

Proprio ieri era stato fissato anche il funerale del nipote Giorgio Noris, si terrà lunedì 5 agosto alle ore 11 nella chiesa di San Gaudenzio a Fagnano Olona.

La morte del giovane, colto da malore mentre era al mare con gli amici a Cala Girgolu a San Teodoro, in provincia di Sassari, ha scosso l’intera comunità. Tante le testimonianze di cordoglio, così come numerosi sono stati i messaggi di affetto degli amici, rimasti sgomenti di fronte alla terribile notizia. Con loro Giorgio condivideva le sue grandi passioni a cominciare dall’amore per lo sport.