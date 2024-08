Fratelli d’Italia a Carnago: “Emergenza rifiuti, cestini stracolmi e strade sporche”

Nelle ultime settimane, diverse aree della città stanno affrontando un problema legato alla gestione dei rifiuti. “Come dimostrato dalle foto scattate in diverse zone urbane, i cestini della spazzatura stradali sono stracolmi, costringendo i cittadini ad abbandonare rifiuti, specialmente bottiglie di vetro, a terra”, segnala Fratelli d’Italia di Carnago.

Molti residenti si dicono esasperati dalla situazione. “È inaccettabile vedere le strade in questo stato. Ogni giorno dobbiamo convivere con la spazzatura che si accumula, creando non solo un ambiente sgradevole, ma anche un rischio per la salute pubblica,” afferma un abitante del quartiere.

Secondo alcune testimonianze, la frequenza della raccolta dei rifiuti sembra essere diminuita, soprattutto nei fine settimana, quando l’afflusso di persone nei luoghi pubblici aumenta notevolmente. Questo porta inevitabilmente a un sovraccarico dei cestini, che non sono progettati per contenere una tale quantità di rifiuti.

In questo contesto, la sezione di Fratelli d’Italia di Carnago chiede a gran voce l’intervento dell’amministrazione comunale per risolvere il problema. Il partito sollecita un’azione immediata per migliorare la gestione dei rifiuti e ripristinare il decoro urbano, evidenziando la necessità di aumentare la frequenza della raccolta e di installare contenitori più adeguati alle necessità della città.

Le soluzioni a breve termine potrebbero includere un aumento della frequenza di raccolta, soprattutto nei punti più critici, e la sensibilizzazione della popolazione riguardo al corretto smaltimento dei rifiuti. A lungo termine, l’installazione di contenitori più grandi o di stazioni di raccolta differenziata potrebbe alleviare la pressione sui cestini attuali.

“La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti. È fondamentale garantire che le strade della città rimangano pulite e sicure, sia per i residenti che per i visitatori”, conclude il comunicato di Fratelli d’Italia.