Furgone sale sul marciapiedi e investe quattro persone a Milano, muore un trentenne

Gravissimo incidente nel pomeriggio a Milano, dove poco dopo le 16,30 in via Boccaccio un uomo di 55 anni alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo, ed è salito sul marciapiedi investendo diverse persone e ferendone tre, delle quali è morta poco dopo il ricovero in ospedale per le gravi ferite riportate.

A perdere la vita un uomo di 30 anni soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale dove è deceduto.

Traumi alla testa, al volto e agli arti per un giovane di 21 anni ricoverato in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Meno gravi una ragazza anch’essa 21enne che ha riportato ferite a una gamba e un uomo di 50 anni coinvolto in misura minore dall’impatto con il furgone.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze con il supporto di due automediche, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi è che il conducente del furgone abbia avuto un malore. L’uomo è stato portato per accertamenti all’ospedale San Carlo in codice verde.