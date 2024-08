Furto alla cascina Mora di Albizzate, i ladri portano via un trattore Fiat

Furto di un mezzo agricolo alla Cascina Mora, sulla collina tra Albizzate e Menzago di Sumirago: probabilmente nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto ignoti si sono impossessati di un trattore Fiat 420.

«Ho visto le tracce delle ruote di un veicolo attraverso i prati, sono passati da lì probabilmente per non farsi vedere da chi abita in zona» spiega il proprietario del trattore, che ha presentato denuncia ai carabinieri competenti per la zona. «Hanno staccato il macchinario per il taglio dell’erba che era agganciato, rimuovendo il cardano, e poi hanno spaccato il lucchetto che chiudeva la sbarra sulla via».

Il trattore Fiat 420 è targato VA004671, con numero di telaio 113675, è di arancione con cabina bianca.



Un’altra immagine del mezzo al lavoro

In zona erano stati segnalati furti di piccolo materiale da lavoro (decespugliatori e tosaerba) ma non di mezzi agricoli: il timore è che il mezzo possa essere trasferito all’estero, una modalità operativa piuttosto diffusa e che coinvolge bande criminali specializzate.