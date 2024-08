Gazzada Schianno festeggia i 100 anni del signor Mario Macchi

Un compleanno speciale a Gazzada Schianno. Il signor Mario Macchi compie oggi, 3 agosto, 100 anni. A festeggiarlo il sindaco Stefano Frattini insieme alla famiglia del neo centenario.

Originario di Varese, per la precisione di Cartabbia, vive a Schianno dal 1987 con la moglie e il figlio Enrico. È stato prigioniero di guerra per due anni tra il 1944 e il 1945 e ha vissuto nei campi di lavoro nazisti tra Germania e Olanda.

Nella vita ha fatto il carrozziere, per lo più nella carrozzeria Minonzio, fino alla pensione, raggiunta nel 1979: «Sta benone, è lucido ed è ancora in forma sia di fisico che di testa, tant’è che vive per conto suo», racconta il figlio Enrico.

Il sindaco di Gazzada Schianno Stefano Frattini ha voluto fare gli auguri al suo concittadino, consegnandogli una targa per questo importante traguardo.