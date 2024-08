Gli uffici di Ats Insubria saranno chiusi per il ponte di ferragosto

ATS Insubria comunica che tutti gli uffici delle sedi di Como e Varese resteranno chiusi il 16 agosto, in occasione del ponte di Ferragosto. Come di consueto, saranno comunque garantite le prestazioni di emergenza-urgenza, nonché tutte le prestazioni normalmente erogate nei giorni festivi.

Inoltre, lo sportello informazione sanzioni ticket della sede di Varese rimarrà chiuso anche il 13 agosto e quello di Como il 14 agosto. Lo sportello, con accesso telefonico unico 0332.277325, riaprirà regolarmente il 19 agosto con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, il martedì a Varese via Ottorino Rossi 9 dalle 9.30 alle 13.00 e a Como in via Pessina 6 il mercoledì dalle 9.30 alle 13.00.