Turista olandese scomparso in provincia di Como: ricerche in corso con elicottero di Malpensa e droni

Dalle 10 di martedì sono in corso le ricerche di un turista olandese, classe 1994, che non ha fatto rientro a Livo, piccolissimo comune in provincia di Como. A dare l’allarme è stata la moglie, con un bambino al seguito, preoccupata per l’assenza prolungata del coniuge.

Il posto di comando avanzato è stato allestito presso la diga di Livo. Le operazioni coinvolgono i vigili del fuoco dei comandi di Como, Milano e Pavia, i Carabinieri, il Soccorso Alpino (CNSAS) e i volontari della protezione civile.

Decisivo l’ausilio dei mezzi aerei: in mattinata ha operato l’elicottero Drago del nucleo volo VVF di Malpensa, affiancato da droni per il monitoraggio delle aree più impervie.

Le ricerche sono ancora in corso e si concentrano nei dintorni della zona montana del paesino.

Sul posto anche Guardia di Finanza. Proseguono le operazioni ricerca a piedi a 3 bivacchi che sono capanna Como, Zeb, Ledú.