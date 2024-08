Il Cai di Gallarate ai piedi del K2 a 70 anni dalla conquista della vetta

Sono partiti il 4 agosto per una vacanza speciale in 14 grazie al Cai di Gallarate per portare a termine una missione particolare: celebrare i 70 anni dalla conquista del K2 da parte di Ardito Desio che raggiunse la vetta il 31 luglio del 1954, una delle imprese alpinistiche più difficili, soprattutto per quell’epoca, rimasta nella storia.

Massimo Palazzi, Lorenzo Cardani, Gabriele Corno, Simona Baldassa, Susan Achulle, Fabiana Rostellato, Roberto Salmini, Matteo Salmini, Francesca rossi, Davide Capodaglio, Ilaria Galdieri, Pietro Bricchi, Emanuele Bassani, Adamo Prestigiacomo hanno raggiunto nei giorni scorsi il campo base a 5150 metri di altezza da dove era possibile ammirare la seconda vetta più alta del mondo. Un cammino attraverso vallate, ghiacciai e pietraie durato diversi giorni, partendo da Skardu in Pakistan.

La spedizione, ora, è sulla via del ritorno e atterrerà a Malpensa il 22 agosto. Nel frattempo ci hanno inviato qualche foto di questa spedizione.