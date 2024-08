Il cambiamento a Samarate? Arriva in autunno e passa dai nuovi dipendenti comunali

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Pd di Samarate sul primo mese dell’amministrazione Ferrazzi, che con un’alleanza ampia è subentrata al centrodestra con le elezioni del giugno scorso (nella foto: la prima seduta di consiglio)

Con il Consiglio Comunale del 29/07/2024 e la conseguente, dovuta, approvazione delle Variazioni di Assestamento al Bilancio e dello Stato di Attuazione dei Programmi, si è chiusa la fase di passaggio “formale” tra la Giunta Puricelli e la Giunta Ferrazzi.

Il passaggio “sostanziale” potrà avvenire solo nei prossimi mesi, quando saranno conosciute e comprese nel dettaglio tutte le attività in itinere e le relative criticità, e si potrà dare una valutazione di merito complessiva su ciò che sta funzionando e su ciò che invece non sta procedendo in modo adeguato (in buona parte, comunque, il quadro è già chiaro).

Come Partito Democratico non possiamo che ribadire quanto espresso nella dichiarazione di voto del Gruppo Consiliare, e cioè che, fatto salvo il dovuto riconoscimento all’impegno dei singoli, abbiamo trovato una macchina comunale in palese difficoltà. Noi sentiamo tutto il peso di questa situazione complicata, ma con senso di responsabilità tralasciamo le lamentele e, senza promettere miracoli, siamo impegnati attraverso l’azione diretta di Sindaco ed Assessori a revisionare appunto la macchina comunale, trovando nuove sintonie con Funzionari e Dipendenti e proponendo un nuovo metodo di lavoro, fatto di dialogo ed empatia, nel rispetto dei ruoli differenti che la legge assegna ad ogni figura.

Si sta quindi procedendo con il completamento delle assunzioni previste al fine di rimettere in funzione settori oggi deficitari: ci riferiamo all’Anagrafe, che da fine settembre avrà un addetto in più e potrà garantire servizi più celeri e orari più consoni ai bisogni dei cittadini; ci riferiamo ai Servizi Sociali, con due nuove assunzioni che lavoreranno non solo sul fronte dell’assistenza alle persone con bisogni ma anche sul controllo ed il rispetto dei requisiti e degli accordi per accedere ed usufruire del supporto del Comune (facciamo un esempio per tutti: il tema delle morosità sugli affitti delle case popolari, problema che si è molto esteso negli ultimi anni); ci riferiamo alla Polizia Locale, anch’essa rafforzata di due unità e che finalmente potrà iniziare a svolgere un servizio di controllo e vigilanza, oggi quasi assente; ci riferiamo al Settore Tecnico, particolarmente sottodimensionato e che non sarà comunque immediato rendere efficiente al livello necessario per una città come Samarate.

Per il momento non aggiungiamo altro: se la Giunta che sosteniamo dovesse arrivare a centrare entro l’autunno questi obiettivi, potremmo considerarlo un buon viatico per l’anno che verrà, in cui avremo la possibilità di fare le prime scelte “forti” che competono ad una nuova amministrazione (sperando che il nuovo patto di stabilità imposto dal Governo non diventi eccessivamente penalizzante). Partito Democratico – Samarate