“Il mio grazie di cuore ai medici dell’Ospedale di Gallarate”

Egregio Direttore,

sono stata operata mercoledì 24 luglio in ospedale a Gallarate. Volevo mandare i miei ringraziamenti più sentiti alla gentilissima Dtt.ssa Monica Bongiolatti e al Dott. Fabio Pasta per le eccezionali cure e il supporto che mi hanno dato.

La loro competenza e il loro approccio compassionevole hanno fatto la differenza significativa per riuscire a guarire sia fisicamente che psicologicamente. Sono sinceramente grata per il calore e la professionalità di tutto il loro staff medico che rimarranno nel mio cuore per sempre. Un grande grazie per quello che fate.

Loubna Gh.