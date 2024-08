Incidente a Bellagio domenica sera, il conducente scappa ferito

I vigili del fuoco di Como sono stati attivati domenica sera alle 23.45 per un intervento di soccorso tecnico urgente a Bellagio SS 583 incrocio via per Lecco via San Vito per incidente stradale.

La scena presentava un’autovettura impattata contro un guard rail fuori sede stradale.

All’arrivo sul posto dei soccorsi non è stato trovato il conducente, verosimilmente ferito vista la presenza di sangue sulla portiera. In posto 118 e Carabinieri