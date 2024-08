Incidente in autostrada A8 a Cavaria

Incidente in autostrada A8 subito dopo il casello di Cavaria, direzione Varese: è avvenuto alle 17.20, ha coinvolto un’auto e una moto. Si segnalano code.

È rimasto ferito un 41enne, portato poi in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con lesioni ma non in immediato pericolo di vita.

(Foto d’archivio)