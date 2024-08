Intossicazione da alcol, grave una ventitreenne a Gallarate

Una ragazza di 23 anni è stata soccorsa a Gallarate per una grave intossicazione etilica:

L’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta alle 4:30 del mattino nella zona di Madonna in campagna, lungo viale Milano. Da giovane è stata portata in ospedale in “codice rosso“, vale a dire in pericolo di vita.

Quello di Gallarate è stato l’episodio più grave della notte tra sabato e domenica, che hai visto i mezzi del 118 impegnati per altri tre casi, tra Varese città e il legnanese (Canegrate), con quattro persone coinvolte. Le ultime – poco prima delle 5.30 – due ragazzini di 18 anni, che per fortuna non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.