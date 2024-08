Jannik Sinner vince il torneo di Cincinnati e consolida il primato nel ranking

Nella notte italiana, Jannik Sinner ha vinto il suo quinto torneo stagionale, il Masters 1000 di Cincinnati (in Ohio), superando piuttosto nettamente in finale il padrone di casa, Frances Tiafoe, con il punteggio di 7-6 6-2.

Un successo importante sia per il prestigio dell’appuntamento (i Masters 1000 sono i tornei subito al di sotto di quelli del grande slam per rilevanza), sia perché arriva dopo un periodo tribolato per Sinner (la tonsillite e le polemiche seguite alla rinuncia alle Olimpiadi, il ko nei quarti ai Canada Open), sia perché i punti raccolti a Cincinnati consolidano il suo numero 1 in classifica.

La prematura uscita di scena di Alcaraz, l’assenza di Djokovic e – appunto – i 1000 punti messi in cassaforte, permetteranno a Sinner di restare al vertice del ranking ATP anche dopo gli US Open, quarto e ultimo slam della stagione in procinto di cominciare a New York. Proprio oggi – martedì 20 – a Flushing Meadows scenderà intanto in campo il nostro Mattia Bellucci nel primo turno delle qualificazioni contro il californiano Mayo.

Per Sinner la vittoria sul cemento di Cincinnati coincide come detto con il quinto titolo dall’inizio di una stagione avviata con gli Australian Open. Quello di stanotte è invece il terzo in carriera a livello di Masters 1000 dopo quelli di Toronto (2023) e Miami (2024)