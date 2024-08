La chitarra di Clara Ciliberti in concerto ad Arcumeggia

Paesaggi sonori arriva ad una nuova tappa del suo viaggio portandoci in uno dei paesi più artistici della Valcuvia, il borgo di Arcumeggia, a Casalzuigno. È qui che, venerdì 16 agosto alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale Sant’Ambrogio, la giovane chitarrista Clara Ciliberti si esibirà in un concerto di chitarra classica. Clara sta seguendo il corso che il grande Antonio Dominguez tiene annualmente, da oltre 10 anni, a Castelveccana, in località Sant’Antonio, ed è il terzo anno consecutivo che regala al nostro pubblico un assaggio del suo repertorio e delle sue doti musicali.

Clara Ciliberti ha una vasta esperienza nell’insegnamento e nell’esecuzione di concerti come solista e in ensemble. Ha completato diversi percorsi accademici e tirocini in Italia e all’estero per arricchire la sua formazione musicale.

Diplomata presso il liceo Musicale di Monza nel 2017, ha poi conseguito la laurea triennale e magistrale presso il conservatorio di Como nel 2023. Inoltre, ha completato un tirocinio di tre mesi in Spagna presso il conservatorio "Manuel Massotti" di Murcia. Clara ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con i più influenti nomi del panorama chitarristico.

Il cuore del concerto è un ampio excursus sul repertorio chitarristico spagnolo dal ‘700 ai giorni nostri, in sintonia con la tematica del corso tenuto da Antonio Dominguez, discendente della scuola di Andres Segovia. Sarà un ottima occasione per ascoltare capolavori di Fernando Sor, Gaspar Sanz, Manuel Ponce e Joaquín Turina, tutti compositori che hanno saputo arricchire la tavolozza timbrica della chitarra.

Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Bertani di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.