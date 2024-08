La maggioranza luinese sull’uscita di Luglio: “Sfregio a chi ha condiviso quattro anni di lavoro”

«L’uscita di un consigliere dal gruppo di maggioranza non è un evento raro. Succede, e le motivazioni possono essere le più disparate. Sta nella coscienza di chi compie questo percorso giustificarlo nei confronti di coloro che lo hanno votato in uno schieramento e ora se lo ritrovano su un altro fronte».

Così inizia il commento della maggioranza luinese e del sindaco Bianchi rispetto alla decisione di Fabrizio Luglio, che, dopo essere entrato in Forza Italia, ha scelto di lasciare il gruppo di maggioranza al quale si era unito alle ultime elezioni del 2020.

«Se poi si tratta di persone che hanno beneficiato di ruolo istituzionale come la presidenza del consiglio comunale – continuano dalla maggioranza – questo passaggio rappresenta uno sfregio anche a coloro che per quattro anni hanno condiviso tempi, passioni e, perché no, anche amicizie. Sorgono spontanee parecchie domande ma non riteniamo il caso di rappresentarle ora. Pensiamo che anche i cittadini di Luino queste domande se le stiano ponendo».

Il gruppo si concentra poi sull’intervento di Forza Italia: «Singolare anche l’intervento di Forza Italia: non riuscì, nell’ultima tornata elettorale, a portare in consiglio un proprio rappresentante ed ora lo recluta da altri schieramenti. Comprendiamo le frenesie per le prossime elezioni, ma siamo molto fieri di ciò che stiamo facendo e possiamo rassicurare i cittadini di Luino che il nostro programma (che il fuggitivo ha sottoscritto e propagandato in campagna elettorale) lo stiamo portando avanti con sempre maggiore forza e convinzione».