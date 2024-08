Dopo l’ingresso in Forza Italia Fabrizio Luglio lascia la maggioranza di Luino

«L’adesione di Fabrizio Luglio a Forza Italia non comporta affatto che il partito a Luino si allei con la maggioranza che sostiene l’amministrazione Bianchi, Forza Italia è e resta alternativa a questo modo di amministrare la città di Luino».

Con queste parole, la segreteria provinciale degli azzurri ha voluto chiarire la propria posizione dopo l’adesione del presidente del Consiglio Comunale della città di frontiera, specificando quale sarà l’evoluzione politica all’interno di Palazzo Serbelloni.

«Oggi ho già comunicato, via pec, agli uffici comunali la mia uscita dal gruppo di maggioranza comunale – commenta Luglio, che era entrato a far parte dell’attuale amministrazione Bianchi alle ultime elezioni del 2020 -. Per ogni singolo provvedimento valuterò comunque, nell’esclusivo interesse dei luinesi, se dare o meno il mio sostegno».

Con l’uscita di Luglio, la maggioranza luinese perde così un altro “pezzo” in un breve lasso di tempo. Prima di lui, infatti, lo scorso aprile, anche Denis Ferrari – che era subentrato nel settembre 2023 al consigliere Libero Tatti – ha deciso di passare al gruppo #luinesi, unendosi ai consiglieri di minoranza Alessandro Casali e Davide Cataldo.