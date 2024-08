Lavori conclusi, riaperta a Saronno la ciclabile di via Roma

Si è concluso a Saronno l’intervento di riqualificazione della “vecchia” ciclabile di via Roma. Ieri pomeriggio è stato riaperto il tratto della via Roma compreso tra la rotonda Piave/Piola e via Guaragna, oggetto di un intervento di sistemazione del manto stradale e di inserimento della pista ciclopedonale di congiunzione con il resto della strada.

La pista ciclabile è stata allargata, ed è stato posato un nuovo fondo in cemento drenante rosso, con nuovi cordoli in granito. Completato così il collegamento ciclabile via Manzoni, via Roma, Regina Pacis, via Vecchia per Solaro.