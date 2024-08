Le Bustecche salutano don Marco Casale e don Giuseppe Pellegatta

La Comunità Pastorale “Beato don Carlo Gnocchi” di Varese domenica 22 settembre saluterà e ringrazierà don Marco Casale e don Giuseppe Pellegatta che, assegnati a nuovo incarico, nelle prossime settimane lasceranno la parrocchia.

«Un po’ mi spiace, ma quando sono diventato sacerdote ho deciso di ubbidire alla Sua Chiesa e seguire vuol dire anche dire di sì a decisioni come queste. Il Signore sa dove mi sta conducendo.» scrive sul sito don Giuseppe Antonio che lascia la sua Giubiano dopo 22 anni. È nel maggio 2002 che inizia la sua esperienza varesina, lui, classe 1960, originario di Busto Arsizio, nato nella storica parrocchia di San Michele Arcangelo. Ventidue anni intensi e ricchi di cambiamenti per la società e per la Chiesa. Anche da un punto di vista strutturale. Durante la sua reggenza gli edifici parrocchiali sono cambiati e sono stati sistemati. Don Giuseppe lascia anche l’incarico di Cappellano della Casa di Reclusione di Varese, che è proseguita per nove anni dal 2015. Da settembre inizierà una nuova esperienza pastorale, quattro parrocchie ma su due diversi comuni, Cavaria con Premezzo e Oggiona con Santo Stefano.

«Le persone che ho incontrato le porterò nel cuore e i momenti condivisi faranno sempre parte di me. Mi ricorderò di tutto questo.» afferma don Marco Casale. Dopo 9 anni la comunità si appresta a salutare il parroco «Essendo stata la mia prima esperienza come parroco – afferma sul sito della Comunità Pastorale – utilizzerei la parola “paternità”. Il senso di avere una responsabilità sulle scelte, sull’accompagnare dei momenti di vita gioiosi o di lutto va a significare l’essere presenti nei momenti importanti nella vita delle persone. Un senso di consapevolezza che senti e che ti fa pensare riguardo a come agire.»

Domenica 22 settembre la comunità è inviata alla celebrazione della Santa Messa che si terrà alle ore 11.15 presso la parrocchia di “Santa Teresa di Gesù Bambino” alle Bustecche con successivo buffet, aperto a tutti coloro che volessero salutare i due sacerdoti.

Confermiamo la presenza sul sito www.dongnocchivarese.it o tramite lettura del codice QR sulla locandina dell’evento.