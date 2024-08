Le ex scuole di Capolago e Rasa a disposizione di associazioni che valorizzeranno i quartieri

Le ex scuole primarie di Capolago e della Rasa toneranno a vivere. Il Comune ha pubblicato il bando per assegnare gli spazi a enti non profit e associazioni che vogliano promuovere progetti di valorizzazione in questi due quartieri.

La volontà di valorizzare i plessi era già stata espressa dal sindaco Galimberti in occasione della decisione di chiudere la Baracca ( la scuoletta della Rasa è chiusa dal 2009)

Chi può partecipare al bando

Potranno presentare domanda le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti senza scopo di lucro iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L’amministrazione darà priorità a quanti realizzeranno progetti che porteranno benefici ai due quartieri, Capolago e Rasa.

Il comodato d’uso che verrà poi stabilito avrà durata fino a un massimo di 30 anni.

Case dedicate alle associazioni

«Pubblichiamo un bando molto importante perché prevede sia la realizzazione di vere case dedicate alle associazioni – spiegano il sindaco Galimberti e l’assessore Buzzetti – ma diamo un valore in più perché saranno valutati favorevolmente gli enti che intendono mettere in campo progetti per la valorizzazione dei quartieri dove questi due edifici sono inseriti».

«Si tratta – prosegue il consigliere con delega ai Quartieri, Giacomo Fisco – di una scelta molto significativa da parte dell’amministrazione perché va nella direzione di valorizzare ancora di più la vivacità del quartiere e della città».

Domande entro il 30 settembre

Il bando è online sul sito del Comune di Varese. Le istanze dovranno essere depositate presso l’ufficio protocollo del Comune di Varese entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2024. Le domande potranno pervenire anche via pec all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it , in tale ipotesi al documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ed essere inoltrata da casella di posta elettronica certificata.