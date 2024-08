Le turbolenze sui mercati fanno volare il franco svizzero. Sorridono i frontalieri

Il franco svizzero vola in queste giornate segnate dall’incertezza sui mercati finanziari. Il picco, in un periodo di generale rafforzamento, è stato toccato nella chiusura della seduta di lunedì che lo ha portato a 0,93 sull’Euro, un valore simile a quello del 2015.

La valuta elvetica, da sempre simbolo di stabilità, si è poi lievemente indebolita nelle giornate successive ma senza cedere la sua forza che favorisce da un lato gli svizzeri che comprano o si spostano all’estero – è il caso dei turisti o di chi vive nelle zone di confine – e quindi possono contare su un maggiore potere d’acquisto ma anche i lavoratori frontalieri che possono contare sul cambio favorevole.

C’è però anche un’altra faccia della medaglia. Come già avvenuto in passato portando la Banca nazionale a intervenire, un livello troppo forte del franco potrebbe avere anche conseguenze negative per l’economia elvetica e soprattutto per quei settori, come l’industria tecnologica, che vivono di esportazioni.