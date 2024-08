MV Agusta “romba” alla Mostra del Cinema con un corto di Nicolas Winding Refn

Prima la Biennale, ora la Mostra del Cinema. MV Agusta torna protagonista a Venezia: dopo l’esposizione della “The Superveloce Arsham” nella prestigiosa rassegna d’arte, la Casa motociclistica made in Varese sbarca di nuovo in Laguna per partecipare a uno dei festival cinematografici più importanti al mondo.

Sabato 31 agosto, in anteprima mondiale, all’81a Mostra del Cinema verrà proiettato il cortometraggio “Beauty is not a Sin” (La bellezza non è peccato) del 54enne regista danese Nicolas Winding Refn, famoso soprattutto per aver diretto Drive con Ryan Gosling.

La pellicola è incentrata su una delle moto più rappresentative prodotte nello stabilimento della Schiranna, a pochi metri dal Lago di Varese, la Superveloce 1000 Serie Oro. «Grazie alla sua meticolosa lavorazione artigianale, al design audace e provocatorio, alla straordinaria bellezza e alle prestazioni emozionanti, è una motocicletta che accende i desideri più profondi di ogni motociclista, è servita da ispirazione per creare un’opera d’arte cinematografica» si legge nella presentazione del cortometraggio annunciato dalla stessa MV Agusta.