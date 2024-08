Nella piccola Sangiano un’auto elettrica in condivisione per Amministrazione comunale e cittadini

Piccolo ma innovativo, il Comune di Sangiano apre all’auto elettrica e al car sharing. Questa mattina è stato inaugurato il servizio E-Vai, realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo Fnm e l’Amministrazione comunale.

Il servizio prevede l’utilizzo condiviso di un’automobile tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza. Il veicolo – un’automobile elettrica di ultima generazione – sarà utilizzato per le attività dei dipendenti comunali e negli orari di chiusura degli uffici e nel fine settimana sarà a disposizione dei cittadini con la formula del car sharing.

Gli utenti, dopo essersi registrati gratuitamente sul sito www.e-vai.com o con l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotandola in qualsiasi momento della giornata. Ritiro e riconsegna nella postazione di via Monte Nero all’intersezione con via Besozzi, presso il Municipio.

Diversi i vantaggi, come hanno sottolineato i referenti della società e gli amministratori comunali durante l’inaugurazione del veicolo: «L’Amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di vetture a basso impatto ambientale ad integrazione della propria flotta, abbattendo costi e l’emissione di Co2 nell’aria. I cittadini invece possono usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo».