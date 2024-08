Ondata di caldo persistente a Varese: temperature elevate fino alla prossima settimana

Una settimana, quella appena trascorsa, di caldo intenso. Ma non è ancora finita. A Varese, le temperature si mantengono elevate per tutta la settimana, con valori massimi attesi intorno ai 32/34 gradi, simili a quelli registrati nel weekend del 10-11 agosto.

Quello su cui gli esperti puntano l’attenzione è la durata dell’ondata di calore.

«Il caldo attuale è particolarmente persistente, con 16 giorni in cui le temperature hanno superato i 30 gradi nel mese di luglio e già 10 giorni oltre i 30 gradi in agosto, spiega Paolo Valisa, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino- . Tuttavia, il passato ci ha riservato periodi di caldo ancora più intensi. Nel 2022, infatti, le giornate estive con temperature superiori ai 30 gradi sono state ben 59».

Non abbiamo raggiunto, al momento, alcun record, come specifica Valisa: «Nonostante le temperature elevate, il record di caldo rimane quello del 27 giugno 2019, quando furono registrati 36.8 gradi. Anche dal punto di vista delle settimane più calde, quella attuale non entra ancora nella top-ten delle settimane con le massime più alte. La settimana più calda registrata finora è stata quella del 17-24 luglio 2015, con una media delle temperature massime di 34.7 gradi».

«Se le temperature non sono eccezionali, vale forse comunque la pena ricordare che la media delle temperature massime della seconda decade di agosto sarebbe 27.5 e siamo dunque circa 5 gradi al di sopra –conclude il meteorologo– Guardando le previsioni a lungo termine, possiamo sperare per una diminuzione delle temperature da domenica 18 a seguito dei temporali attesi per sabato, ma è ancora presto per prevedere con certezza quel che il meteo ci riserverà».