Pietro Arese va in semifinale, eliminata la “mista mista” di Martinenghi

Reduce dal meraviglioso oro di domenica scorsa e dai festeggiamenti a Casa Italia (dove ha ricevuto il Tricolore dalla premier Giorgia Meloni), Nicolò Martinenghi è tornato in vasca alle Olimpiadi ma non è riuscito a centrare la finale con la staffetta 4×100 “mista mista”. Quella cioé in cui si nuotano tutti e quattro gli stili con una formazione fatta da due uomini e due donne.

Il quartetto azzurro ha chiuso al quinto posto la prima batteria che è stata complessivamente più lenta della seconda: il crono dell’Italia 3.45.80 è quindi risultato l’undicesimo sulle sedici squadre iscritte. Nulla da fare quindi in questo caso per Martinenghi (ottimo 59.02), per il dorsista Michele Lamberti, la farfallista Costanza Cocconcelli e la stileliberista Sofia Morini.

Martinenghi però ora è atteso da un’altra prova in cui le aspettative sono ben maggiori, la 4×100 mista maschile che andrà in scena tra sabato 3 (batteria) e domenica 4 agosto (finale: per l’occasione ci sarà un maxischermo ad Azzate). In quel caso saranno insieme i campioni olimpici dei 100 rana (l’azzatese) e dei 100 dorso (Thomas Ceccon); con loro potrebbero esserci Alberto Razzetti e Alessandro Miressi anche se i ballottaggi sono aperti.

ARESE NON SBAGLIA IN BATTERIA – Esordio olimpico coi baffi invece per Pietro Arese, impegnato nelle batterie dei 1.500 metri piani di atletica leggera. Il torinese ormai adottato da Varese è stato autore di una gara intelligente che lo ha portato a tagliare il traguardo in terza posizione alle spalle dell’etiope Girma e dell’americano Hocker. Qualificazione quindi ampiamente centrata per Arese che ha corso in 3.35.30, quindi a 3″ dal proprio primato italiano. (foto Grana/Fidal)

Deludenti invece gli altri due azzurri, Pietro Riva e Ossama Meslek, rispettivamente penultimo e ultimo delle proprie batterie. Arese, il cui tempo è stato il terzo complessivo di tutte le qualificazioni, è ora atteso dalle semifinali in programma allo Stade de France domenica 4 agosto a partire dalle 21,10