Raccolta rifiuti, il gruppo “Meloni Noi per Sumirago”chiede audizione ai vertici Coinger

Il servizio di raccolta rifiuti gestito da Coinger, è argomento della discussione politica dell’amministrazione comunale di Sumirago. Stefano Romano, capogruppo di “Meloni Noi per Sumirago“, ha dichiarato che è stato richiesto un incontro con i vertici di Coinger per affrontare le questioni legate alla necessità di migliorare la gestione della raccolta e di contenere i costi, oltre a promuovere un dialogo costruttivo.

“Amara sorpresa per i cittadini di Sumirago – si legge in un comunicato diffuso dal gruppo -. Al rientro dalle vacanze la prima delle tre rate per il pagamento della Tari, tassa rifiuti per lo smaltimento dei rifiuti, ultimo anno (forse) visto il già annunciato avvio della tariffa puntuale a partire dal 2025”.

“Una tassa rifiuti che continua a lievitare a fronte di un servizio che non incontra il favore dei cittadini. E’ necessario puntare sul miglioramento della raccolta rifiuti e sul contenimento dei costi, un servizio a oggi assoggettato esclusivamente alle esigenze di Coinger senza un contraddittorio pacato e sereno che consenta di garantire un servizio migliore e costi più equi”.

“Riteniamo a oggi utopistico chiedere l’uscita da Coinger così come inutile foraggiare polemiche che non contribuiscono a dare una via d’uscita a un problema che forse non ha avuto il giusto ascolto da parte degli organi interessati. Per questo abbiamo chiesto l’audizione dei vertici di Coinger a Sumirago per puntare al miglioramento del servizio, al contenimento dei costi, alla qualità del servizio e maggiore chiarezza sulla composizione della tariffa puntuale di bacino“.

“Un modo per avviare un dialogo “costruttivo” che permetta di superare le criticità emerse e garantire una maggiore trasparenza delle decisioni assunte dalla partecipata intercomunale deputata alla raccolta e conferimento dei rifiuti urbani” – ha dichiarato Stefano Romano, Capogruppo Meloni Noi per Sumirago.

“La trasparenza e la chiarezza verso i cittadini sono la miglior forma per contrastare fenomeni e azioni di pancia che non aiutano i cittadini ma tendono a strumentalizzare situazioni di disagio per fini politici.

Il benessere dei cittadini passa attraverso il lavoro costante di cesellamento delle criticità, un lavoro lungo ma che può portare a effetti positivi e duraturi nel tempo” – ha concluso Stefano Romano.