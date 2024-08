Rosalba e Bruno festeggiano insieme il traguardo dei 90 anni

Arrivare a 90 anni è un traguardo non da tutti, e farlo in coppia è ancora più raro. Bruno Airoldi e sua moglie Rosalba Colombo hanno celebrato insieme questo traguardo a fine luglio. Bruno è nato a Samarate il 25 luglio 1934, mentre Rosalba è nata a Magnano il 12 luglio dello stesso anno.

A darne notizia è la figlia Fabiana, che ha raccontato al quotidiano ligure IVG: “La messa si terrà nella chiesa San Nicolò di Pietra Ligure l’ 11 agosto 2024”. Don Giancarlo, affezionato alla coppia per la loro assidua frequentazione della parrocchia, li ha soprannominati “i Bustocchi”, dato che risiedono a Busto Arsizio, ma da oltre 50 anni trascorrono le loro estati in Liguria. Dal 2014, inoltre, hanno acquistato un casa a Pietra Ligure.

Questa celebrazione sarà l’occasione per trascorrere una giornata speciale insieme alle figlie Fabiana e Monica e ai nipoti Alessandro e Aurora. Fabiana aggiunge: “Sono due nonni molto presenti per i nostri figli e per questo voglio ringraziarli di cuore.”