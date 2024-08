Rubano rame a Somma Lombardo in stazione, due persone arrestate dalla Polizia ferroviaria

Continua a finire nel mirino dei ladri il prezioso rame che viene impiegato in diversi utilizzi specialmente per la trasmissione elettrica in ambito ferroviario. Ed è qui che oramai diverse settimane fa si è consumato un arresto in flagranza di reato che solo oggi viene dalle autorità reso pubblico.

Nel pomeriggio del 12 luglio scorso la Polizia di Stato in servizio presso la stazione ferroviaria di Gallarate ha arrestato due cittadini italiani, con pregiudizi di polizia, per il reato di furto aggravato.

Gli agenti, a seguito di una segnalazione inerente ad un furto di centinaia di metri di cavi di rame avvenuto presso lo scalo ferroviario di Somma Lombardo, hanno avviato un’attività investigativa e mirati servizi di controllo. Ciò ha permesso di individuare i due uomini, che sono stati sorpresi asportare numerosi cavi di rame e riporli in un’autovettura, per poi tentare di allontanarsi dallo scalo ferroviario.

Gli operanti hanno prontamente bloccato il veicolo, rinvenendo nel baule circa 200 metri di cavi di rame e traendo in arresto i due soggetti per il reato di furto aggravato di materiale ferroso, che è stato quindi restituito alla società proprietaria. Informato dei fatti, il Pm ha disposto per i due uomini gli arresti domiciliari presso le loro residenze, in attesa di giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio.