Scale e pianerottoli invasi da una sostanza oleosa. Sessantenne soccorso al Seprio Park di Gallarate

Ascensori non funzionanti e scale a dir poco scivolose. Non c’è pace per il Seprio Park di Gallarate, parcheggio multipiano mai troppo amato dai gallaratesi che di solito lo snobbano nonostante le tariffe convenienti.

Dopo l’allagamento avvenuto a maggio e l’improprio utilizzo, pochi giorni fa, da parte di qualche parcheggiatore di Malpensa che ci ha stipato dentro decine di auto dei vacanzieri, l’autosilo gestito da Amsc questa mattina (mercoledì) è tornato al centro della cronaca dopo che un uomo di 60 anni è scivolato e si è fatto male sulle scale che portano dai piani inferiori al piano terra.

Nel punto in cui l’uomo si è fatto male, tra l’altro, non prende neanche la rete telefonica e solo la presenza della moglie, che ha sentito le grida di aiuto, ha permesso l’arrivo dei soccorsi che non si aspettavano di dover intervenire in un luogo impervio. Le scale e i pianerottoli, infatti, erano invasi da una sostanza oleosa (foto) che ha reso complicati anche i soccorsi. A questo problema si aggiunge, inoltre, il fatto che gli ascensori non sono funzionanti.

Una situazione, quella descritta, non nota ad Amsc che – contattata da Varesenews – ha promesso un rapido intervento per verificare la situazione e ripulire.