Scola, uno spiraglio per Okeke: “Quando chiarirà la situazione decideremo su di lui”

Luis Scola tiene uno spiraglio aperto per Leonardo Okeke dopo l’improvvisa sospensione decisa venerdì scorso per motivi legati alla sfera privata del giocatore. In una videoconferenza stampa convocata dall’Argentina, il “General” ha risposto alle domande sulla situazione del giovane pivot biancorosso che comunque, in questo momento, non può partecipare alle attività della squadra.

«Leo sta passando una situazione personale complicata. Noi lo abbiamo sospeso fino a che questa cosa sarà risolta: in ballo c’è una questione legale-giudiziaria per un fatto non accaduto a Varese o legato alla squadra. Una volta che sarà chiarita la situazione, prenderemo le nostre decisioni». Interpellato su un eventuale confronto con l’Olimpia, proprietaria del giocatore, Scola spiega: «Le nostre società sono in una situazione simile: non sappiamo con chiarezza quello che è accaduto, non possiamo discuterne in pubblico anche se ascoltiamo quello che ci viene riferito e non è un fatto avvenuto sotto il nostro “ombrello”. Non so ancora cosa farà Milano: dico che il rapporto tra noi e Leo non è chiuso e non lo sarà nelle prossime settimane: per questo abbiamo aggiunto due giocatori alla squadra (Fall e Del Cadia ndr) per la preparazione».

MANNION: “FELICE SIA RIMASTO”

Dopo aver fatto il punto della situazione sull’argomento caldo, quello di Okeke, Scola ha toccato anche una serie di altre questioni a partire dalla costruzione della squadra e dalla conferma del giocatore simbolo dell’Openjobmetis, Nico Mannion. «Il fatto che Nico rimanga è un motivo di grande soddisfazione, ma eravamo molto fiduciosi che potesse rimanere. Ero tranquillo a giugno e lo sono stato lungo tutta l’estate. Poi sarei stato felice se avesse trovato posto in NBA perché portare giocatori a un livello superiore è una eventualità che fa parte del nostro progetto, però ciò non è accaduto e sono contento che Nico sia ancora con noi».

Okeke con i primi abbonati della nuova stagione

“ALVITI ADATTO A NOI. MCDERMOTT? L’AVREI TENUTO”

El General ha dato un giudizio globalmente positivo alla squadra che parteciperà alla Serie A 2024-25. «Sono contento perché penso che nel complesso Varese sia migliorata considerando le varie aree. Non parlo di un singolo ruolo (la domanda era relativa al settore pivot ndr) ma del totale della formazione: abbiamo preso giocatori adatti alla pallacanestro che abbiamo scelto, abbiamo tenuto una parte del roster dello scorso anno. In questo senso invito tutti a pensare ai nostri giovani come a dei giocatori professionisti al 100% perché Librizzi, Virginio o Assui io li considero tali. È arrivato Davide Alviti che volevamo da tempo e che tra gli italiani è uno di quelli che è più adatto al nostro sistema».

L’ex Milano e Trento va a sostituire un giocatore che Scola avrebbe tenuto, Sean McDermott: «Dispiace per lui non sia rimasto. Eravamo tutti contenti del suo rendimento ma anche il suo addio fa parte di quel processo che sta attraversando la Pallacanestro Varese e che non sempre consente di trattenere i giocatori che si mettono in luce».

Rosario Rasizza e Marco Vittorelli

VITTORELLI, RASIZZA, BONFIGLIO: SOCIETA’ PIU’ FORTE

Il rinnovo dello sponsor Openjobmetis è un altro avvenimento estivo che Scola mette – come logico – nel file delle cose buone. «Ero molto fiducioso anche se non era scontata la conferma dello sponsor. Ancora una volta ringrazio con forza Marco Vittorelli e Rosario Rasizza per come hanno sostenuto la società: sono main sponsor da 11 anni, un rapporto incredibile».

L’altra figura nuova, emersa con forza, è quella del finanziere Stefano Bonfiglio entrato nel capitale societario attraverso la “PV Ignis srl”: «Credo che sia la conferma di come, rispetto a 2-3 anni fa, la Pallacanestro Varese sia considerata come un club che sta facendo bene le cose. Persone come Bonfiglio non portano solo tifo e risorse economiche dirette ma anche valore aggiunto: basti pensare che è stato il tramite all’arrivo del Gruppo Itelyum, sponsor nuovo rispetto a prima». E nel filo delle novità Scola parla anche della foresteria «Che ci è costata tanto in termini di lavoro per sistemarla e farla funzionare ma che ci sta dando fin da subito risultati, sia per l’utilità di una struttura simile per il settore giovanile sia per la possibilità di essere “commercializzabile”».

Prima di chiudere Scola ha spiegato di come Tom Bialaszewski sia tuttora sotto contratto con il club («Siamo in contatto con i suoi procuratori ma finora non è stata trovata una soluzione») e del fatto che Giancarlo Ferrero sarà accolto con tutti gli onori quando tornerà a Masnago da avversario («Volentieri da parte mia: ne parleremo con gli uffici perché non so quel che si è fatto in passato con ex giocatori così importanti»). Infine il CEO biancorosso ha voluto ribadire che la rinuncia alla Fiba Europe Cup non è dovuta a costi troppo alti: «La coppa è un costo ma è anche una parte importante del nostro progetto per la Pallacanestro Varese, quindi la società avrebbe messo in conto le spese come lo ha fatto lo scorso anno. La verità è che io stesso ho chiamato in Fiba e mi è stato risposto, come abbiamo già spiegato, che la posizione in campionato non era sufficiente per ammetterci alla competizione».