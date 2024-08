Spazio Klinè per adolescenti e genitori in difficoltà a Gallarate

Gallarate si prepara ad accogliere Spazio Klinè, il nuovo servizio della cooperativa laBanda dedicato agli adolescenti in difficoltà e alle loro famiglie.

I lavori di allestimento sono quasi terminati e Spazio Klinè è pronto ad aprire le sue porte e accogliere le prime richieste a sostegno del benessere giovanile.

Spazio Klinè è un servizio diurno flessibile dedicato ad adolescenti e giovani tra gli 11 e i 21 anni che vivono situazioni di fragilità psicologica e sociale.

È uno spazio educativo e terapeutico, innovativo e sperimentale, concepito per fornire un sostegno integrato e flessibile, per aiutare a superare i periodi di difficoltà e ritrovare un equilibrio nella vita sociale e familiare.

IL CONTESTO

L’apertura di Spazio Klinè arriva in un momento critico, dato l’aumento significativo dei casi di disagio psico-emotivo tra i minori negli ultimi anni. Le Neuropsichiatrie infantili segnalano un incremento esponenziale di adolescenti in difficoltà, spesso anche in carico ai Servizi tutela minori.

Un dato preoccupante riguarda l’aumento dei disturbi del comportamento alimentare, che colpiscono circa 4 milioni di italiani, di cui il 70% sono adolescenti.

L’idea di Spazio Klinè nasce quindi in risposta al crescente malessere di tanti ragazzi. La necessità di un luogo di sostegno flessibile e integrato, che non si limiti a un approccio puramente educativo o terapeutico, ma che lavori in un’ottica integrata di prevenzione, è assolutamente evidente.

SERVIZI INTEGRATI PER ADOLESCENTI E FAMIGLIE

La progettazione del servizio e la definizione della Carta dei Servizi di Spazio Klinè si è ispirata all’esperienza maturata con il servizio Nuove Strade – Spazio Educativo per Adolescenti e Famiglie a Valenza Terapeutica – di Busto Garolfo, che laBanda ha inaugurato lo scorso anno nell’ambito del progetto Nuove Strade, finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Attenta-Mente.

«Il nostro obiettivo con questo nuovo servizio è offrire un supporto innovativo per gli adolescenti fragili, creando un collegamento tra educazione e assistenza terapeutica – spiega Francesca Berrini, educatrice della cooperativa sociale LaBanda che coordina l’iniziativa – Per noi è essenziale lavorare in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, le Neuropsichiatrie infantili, i Servizi di Tutela minori e le famiglie per rispondere adeguatamente alle esigenze di supporto e per promuovere la prevenzione e non solo l’intervento nelle emergenze».

Preziosa è e sarà la collaborazione con le associazioni del territorio per rendere ancora più capillare il lavoro di prevenzione e per garantire un ponte tra servizi e cittadinanza.

Già attiva una collaborazione con l’Associazione Le farfalle Lilla, che si occupa di prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai disturbi alimentari.

ATTIVITÀ E FREQUENZA DI SPAZIO KLINÈ

La partecipazione a Spazio Klinè richiede una frequenza minima di due giorni a settimana, con attività principalmente in piccoli gruppi per valorizzare le competenze individuali e promuovere la crescita personale. Sono previsti anche interventi individuali quando necessario.

La Carta dei Servizi prevede:

• Gruppo Educativo – Socializzazione e Attività Leggere (2 giorni a settimana)

Educatori specializzati guidano i partecipanti in attività di socializzazione “leggere” come giochi, cineforum e svolgimento dei compiti in un ambiente accogliente e stimolante.

• Gruppo Arte Terapia – Laboratori Artistici e di movimento (2 giorni a settimana)

Laboratori co-condotti da un esperto terapeuta e un educatore, progettati per offrire un lavoro più intenso e profondo su sé stessi.

• Gruppo Psico-Educativo (1 giorno a settimana)

Una giornata dedicata a un laboratorio psico-educativo ad alta intensità, co-condotto da un educatore e uno psicologo, per affrontare profondamente le problematiche emotive e comportamentali dei partecipanti.

SUPPORTO INDIVIDUALE E CONSULENZE SPECIALISTICHE

Oltre alle attività di gruppo, Spazio Klinè offre la possibilità di interventi individuali per rafforzare il lavoro educativo o facilitare l’inserimento nel gruppo.

Per i ragazzi che ne hanno bisogno, sono disponibili percorsi di sostegno psicologico su appuntamento e definiti con i professionisti della rete.

Questi percorsi, gestiti da psicologi in collaborazione con gli educatori, mirano a rielaborare le difficoltà personali dei partecipanti e possono includere anche il coinvolgimento delle famiglie.

Inoltre, Spazio Klinè offre consulenze specialistiche, come quelle di nutrizionisti e psichiatri, per affrontare in maniera completa e integrata le varie esigenze dei giovani.

L’IMPORTANZA DI UNO SPAZIO BELLO E ACCOGLIENTE

Klinè offre uno spazio multifunzionale con due stanze polifunzionali, una cucina/soggiorno e un bagno, per accogliere in modo flessibile gli adolescenti.

Gli ambienti sono curati, luminosi, aperti e puliti, pensati per essere belli e accoglienti.

L’attenzione alla qualità degli spazi è fondamentale perché l’educazione nel bello e al bello può accelerare i percorsi di sostegno e cura, offrendo un contesto che riflette la possibilità di riscatto e crescita interiore.

Un ampio porticato esterno, garantisce momenti protetti di relax all’aperto e crea un collegamento diretto tra la tranquillità e il riparo dell’interno e l’animata realtà della via principale della città.

SOSTEGNO ANCHE PER LE FAMIGLIE

Spazio Klinè non si rivolge solo agli adolescenti, ma anche ai loro genitori.

Lo spazio offre consulenze pedagogiche, sostegno psicologico e percorsi di consulenza famigliare. L’obiettivo è aiutare le famiglie a ritrovare un equilibrio, affrontare le sfide della genitorialità e superare i momenti di crisi.

L’apertura di Spazio Klinè rappresenta una risposta concreta e innovativa alle esigenze degli adolescenti e delle loro famiglie, offrendo un sostegno integrato e personalizzato. Gallarate può ora contare su un nuovo punto di riferimento per affrontare e superare le sfide del disagio giovanile.

ACCESSO E ORARI

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 18, con possibilità di accessi anche alla mattina se necessario.

L’accesso al servizio può avvenire tramite invio dai servizi sociali, dalle NPI, dalle scuole, dai medici di base o su richiesta diretta delle famiglie.

Per informazioni e richieste, è possibile contattare info@labandacoop.it.