Tre appuntamenti gratuiti per conoscere la biodanza

La Via di Casa cooperativa sociale Onlus organizza tre appuntamenti gratuiti a Vergiate per conoscere e provare la biodanza a cura dell’istruttore Fabrizio Lampugnani.

Il primo evento è domenica 22 settembre alle 16:00 nella palestra della scuola dell’infanzia di Corgeno. Il secondo è martedì 24 settembre alle 20:30 nella sede di La Via di Casa in via Cascina Ciabattino a Vergiate. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 26 settembre alle 20:30 sempre nella sede di La Via di Casa.

«Biodanza – spiegano gli organizzatori – è un’attività di gruppo vitale, gioiosa, creativa, e profonda che utilizza la musica e favorisce i movimenti naturali del corpo, facilita in modo progressivo e in feedback l’incontro con l’altro, l’espressione delle emozioni, rafforza l’autostima ed eleva il nostro grado di salute. Partecipare ad un corso di Biodanza è ritrovare gioia di vivere, gratitudine, abbondanza, bellezza, fiducia, autostima, passione, creatività, è conoscere nuovi amici e tante sorprese su chi sei e che scoprirai cammin facendo».