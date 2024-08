Tre persone denunciate per estorsione dai militari della compagnia di Cantù

Si era presentato in negozio preterendo dal titolare 5000 euro ma ha ricevuto una denuncia per tentata estorsione. È quanto è avvenuto una sera della scorsa settimana a Turate dove i militari della stazione dei carabinieri hanno identificato, grazie ad alcune testimonianze, un 37enne clandestino pluripregiudicato che si trovava sottoposto ad una misura di restrizione. Secondo la ricostruzione fatta dai militari in base ai racconti dei presenti, l’uomo si sarebbe reso responsabile di una tentata estorsione nei confronti del titolare e di una dipendente di un’attività commerciale, poichè con fare minaccioso, avrebbe richiesto indebitamente 5000 euro.

E di estorsione in concorso sono accusati anche due giovani di 19 e 25 anni. I due, secondo la ricostruzione dei Carabineri di Lurago d’Erba avrebbero avvicinato ripetutamente un diciannovenne, che sotto minaccia di una pistola avrebbe consegnato a più riprese, 1500 euro. I due gli avrebbero sottratto anche l’auto, restituita solo alcuni giorni dopo.

I militari luraghesi nel corso di una perquisizione hanno trovato nel domicilio dei due pregiudicati una pistola giocattolo ed un fucile semiautomatico caricato a gas, co le relative munizioni, armi identiche a quelle vere.