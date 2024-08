Un temporale non basta: a Varese in arrivo un weekend “bollente”

Dopo i temporali che hanno attraversato il Varesotto mercoledì sera, l’anticiclone si sta rinforzando, e si annuncia l’arrivo di un’ondata di caldo africano.

Tra sabato e lunedì, le temperature a Varese potrebbero toccare i 34/35°C, secondo il meteorologo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino che riferisce l’arrivo, appunto, di una massa d’aria d’origine africana. Questa fase calda potrebbe culminare con nuovi temporali da martedì 13 agosto.

Niente di straordinario, è bene ricordarlo: siamo in estate e siamo in pieno agosto. Quindi, fa caldo. La pioggia di mercoledì sera ha temporaneamente abbassato la colonnina di mercurio, ma gli esperti avvertono di non illudersi: il caldo tornerà presto con giornate e notti decisamente “infuocate”.