Il canile di Varese ricorda Luca Alfano con una targa

Questo venerdì, 2 agosto, alle 16.30, il Canile di Varese si prepara ad accogliere amici e sostenitori per un momento di ricordo dedicato a Luca Alfano, scomparso a 46 anni lo scorso novembre.

Luca, colpito da una malattia rara, era diventato un simbolo di resistenza e passione per la vita, sempre attivo anche per i diritti di disabili, ma anche legatissimo agli animali e grande amico del canile di Varese.

Per questo, nella sua vita ha contribuito significativamente alla costruzione di un futuro migliore per i cani bisognosi: grazie a una sua donazione il canile è riuscito ad aprire un conto corrente dedicato alla raccolta fondi, fondamentale per la realizzazione del nuovo Canile Municipale di Varese.

Durante l’evento, sarà posizionata una targa in memoria di Luca per onorare il suo spirito altruista e la sua passione per gli animali.