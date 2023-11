È morto Luca Alfano. Più unico che raro

Varese dà l’addio a Luca Alfano, appassionato tifoso del Varese, attivo anche per i diritti delle persone malate. “Più unico che raro”, come diceva il titolo del libro che aveva scritto e che giocava con la rara malattia che lo aveva colpito.

Alfano, che aveva 46 anni, è morto nella mattina di domenica 19 novembre, all’ospedale di Circolo dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Era stato un grande sostenitore del Varese Calcio nella stupenda stagione collettiva della Serie B conquistata da mister Sannino, ma è stato vicino a tutto lo sport varesino (oltre al Napoli, sua squadra del cuore).

Sempre più forte della malattia rara che lo aveva colpito (una sindrome neurodegenerativa muscolare), il suo “carrrico” era diventato un simbolo di voglia di vivere. Aveva scritto un libro e persino inventato un brand di abbigliamento.

La sua storia era diventata anche uno spettacolo teatrale, per sensibilizzare sui diritti delle persone con malattie croniche. Anche in questi ultimi giorni aveva rilanciato – per fare solo un esempio – la lettera di Jenny, ragazza disabile che denunciava di non poter viaggiare in treno fino a Milano dal Luinese.