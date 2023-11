La famiglia di Luca Alfano: “Continuerà a vivere nel cuore di ognuno di noi”

Parenti, amici della curva, e le tante persone che hanno conosciuto Luca Alfano a Varese negli anni in cui ha vissuto una vita piena, nonostante la sua malattia, si sono riuniti martedì 21 novembre nella chiesa di San Vittore per dargli l’ultimo saluto e manifestare affetto profondo e sincero.

Oggi, il giorno successivo ai funerali, la famiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Ecco il messaggio:

“Il papà Catello, la mamma Maria, il fratello Simone e il suo adorato cagnolino Diego ringraziano tutti i partecipanti alla cerimonia funebre per la grande dimostrazione di affetto.

Un sentito ringraziamento particolare al presidente Attilio Fontana, Giacomo Cosentino e a tutta l’amministrazione della Regione Lombardia.

Grazie anche alla società di calcio del città di Varese, a tutti gli ultras del Varese calcio e del Varese basket.

Un grazie all’ospedale di Circolo, i dottori, infermieri e tutto il personale per le cure amorevoli ricevute in questi anni e al centro disabili Dama che ha sempre preso a cuore la situazione di Luca.

Luca Alfano continuerà a vivere nel cuore di ognuno di noi.

Ringraziamo Dio per il tempo che ci ha concesso di passare con lui.

All’alba Vincerò”