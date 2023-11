Martedì in San Vittore a Varese l’ultimo saluto a Luca Alfano

Saranno celebrati nella Basilica di San Vittore i funerali di Luca Alfano, il 46enne storico tifoso del Varese deceduto ieri – domenica 19 – dopo aver lottato per tanti anni con una malattia rara che lo aveva costretto sulla carrozzina fin da ragazzino. (foto Ezio Macchi)

La cerimonia funebre si terrà martedì 21 novembre dalle ore 15 nel cuore di Varese, così da permettere un ultimo saluto ai tanti amici e alle persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Grande appassionato di calcio (oltre al Varese era tifoso del Napoli e custodiva con orgoglio un foto con Diego Armando Maradona) Luca era sempre presente al “Franco Ossola” soprattutto negli anni tra la risalita dalla Serie C e la Serie B ma non era un semplice tifoso.

Luca con Gianmarco Pozzecco e Ugo Ducarello

Scrisse infatti la biografia “Più unico che raro” per raccontare la sua vicenda, diede vita al marchio di abbigliamento “Carrrico” (la scritta in suo onore campeggia sui muri dello stadio), divenne un ambasciatore della società biancorossa. E, anche in anni recenti, ha continuato a lottare sia contro la malattia sia a favore della condizione dei disabili.

Nei giorni scorsi era stato ricoverato all’ospedale di Circolo e questa volta – dopo oltre trent’anni di malattia – non è riuscito a superare la crisi. Domenica, giorno di sport, Luca è stato ricordato sia dall’allenatore del Città di Varese, Corrado Cotta, al termine della partita esterna con la Sanremese e da uno striscione esposto in Curva Nord al palazzetto dello sport, durante il match tra Openjobmetis e Scafati.

Il suo ricordo resterà vivo tra chi lo ha conosciuto: i social network sono stati inondati in queste ore dal dolore per la perdita di Luca e dalle condoglianze alla famiglia. Alle quali si uniscono quelli dei lettori e della redazione di VareseNews.